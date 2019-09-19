"Присоединяйтесь и помогайте!" - Аваков показал допрос угрожавшего взорвать мост в Киеве Белько и заявил о желании взять его на поруки. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

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"Это правда.. каждый человек должен нести ответственность за свои поступки.. Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже... Хочу, чтоб появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит.. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводивших вчерашнее задержание. Мы так решили!" - написал Аваков, опубликовав видео допроса Белько.

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"Присоеденяйтесь и помогайте!" - призвал министр.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

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Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.