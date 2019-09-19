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19.09.19 15:56

Окружной админсуд Киева постановил вернуть гражданство депортированному из Украины епископу УПЦ МП Гедеону (Харону). ДОКУМЕНТ

Окружной административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеону (Харону).

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении суда, которое появилось в распоряжении theБабеля.

Так, суд обязал должностных лиц Управления ГМС в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения о лишении гражданства Харона и возместить ему денежные затраты на судебный сбор.

Окружной админсуд Киева постановил вернуть гражданство депортированному из Украины епископу УПЦ МП Гедеону (Харону) 01

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Напомним, епископа УПЦ МП Гедеона депортировали из Украины 14 февраля. Священника отправили во Франкфурт.

За день до этого в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, в отношении епископа Гедеона (Харона) пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у него гражданство нескольких стран.

Также пограничники утверждали, что украинское гражданство Юрия Харона было отменено еще в июне 2018 года. Тогда на епископа Гедеона в Управление миграционной службы в Волынской области пожаловалась СБУ.

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