Центр реабилитации ветеранов ООС откроют в Пуща-Водице, - министр Коляда

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом во время брифинга заявила министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

"В течение 2019-2020 годы Министерству по делам ветеранов совместно с Министерством здравоохранения поставлено четкое задание. И мы его реализовываем. Мы открываем национальный центр лечения ПТСР в Пуща-Водице на базе ветеранского госпиталя "Лесная поляна", - сказала она.

По ее словам, это уникальное заведение национального характера, там будет отдел с лечение зависимости ветеранов, посттравматического стрессового расстройства, а также лечения последствий контузий. Коляда подчеркнула, что именно такие стрессовые расстройства чаще всего бывают последствиями контузий.

Министр уточнила, что центр заработает со следующего года. Также там откроют тренинговый центр, где будут обучать специалистов для подобного рода отделений в других регионах Украины.

Напомним, ранее сообщалось Кабмин решил создать Единый госреестр ветеранов войны.

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