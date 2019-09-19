Около тысячи доз амфетамина изъяты у мужчины в Харькове, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"По месту жительства мужчины работники полиции изъяли около 100 граммов амфетамина (примерно 1000 доз), почти 40 граммов каннабиса (до 150 доз), изготовленного из элитных сортов конопли, и 87 таблеток экстази", - говорится в сообщении.

Установлено, что харьковчанин "работал закладчиком" на интернет-магазин, который сбывал на территории города Харькова наркотические средства путем "закладок".

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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