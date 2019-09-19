Глава "Укроборонпрома" Абромавичус назначил себе 4 заместителей

Как указано в сообщении "Укроборонпрома", соответствующие приказы о назначении гендиректор Айварас Абромавичус подписал в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Согласно ему, Бондарь возглавит так называемый Центр трансформаций, начнет управление эффективностью и введет международные стандарты корпоративного управления в госконцерне.

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"Наша задача в кратчайшие сроки провести преобразования громоздкой структуры в инновационную, гибкую и современную компанию", - приводятся его слова в релизе.

Бигун, которая после должности заместителя директора ГП "Прозорро" занималась также централизацией закупок "Укрпошты" и работала заместителем директора ГП "Медицинские закупки Украины", будет внедрять прозрачные процедуры и политику закупок и повышать их эффективность за счет централизации потребностей предприятий и внедрение категорийных стратегий. Сегодня только восемь из 138 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома", проводят закупки через ProZorro, указывается в сообщении.

"Отдельным фокусом работы Бигун станет импортозамещение товаров российского производства", – отмечается в релизе.

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Назначение новых топ-менеджеров в концерне Абромавичус назвал "концом эпохи мародерства" и подчеркнул, что новая команда в ближайшее время должна разработать комплексную стратегию развития "Укроборонпрома", ориентированную на увеличение объемов производства и продаж продукции; провести кадровый и финансовый аудиты, инвентаризацию и оптимизации активов.