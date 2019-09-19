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19.09.19 16:49

Рада назначила Сенниченко главой Фонда госимущества

Верховная Рада назначила на должность Председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

Рада назначила Сенниченко главой Фонда госимущества

За соответсвующее решение проголосовали 238 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Сенниченко до недавнего времени работал в Фонде "Евразия", был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора "Укрпошта", а до этого - генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.

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В его послужном списке также должность директора украинского бюро Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), работа в парламенте и офисе премьер-министра, а также должность главного экономиста Нацбанка Украины и проект-координатора Sumitomo.

Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов "ProZorro.Продажи".

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