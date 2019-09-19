Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы, - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук

Такое мнение Верещук выразила корреспонденту Цензор.НЕТ, комментируя акцию под Офисом Президента "Нормандский заговор - государственная измена", на которой вечером 19 сентября люди собираются протестовать против имплементации Минских соглашений по формуле Штайнмайера.

"Мне очень интересно, хотелось бы увидеть, они эксперты и понимают что такое формула Штайнмайера? Я, например, не понимаю до конца. Хотя считаю себя в чем-то экспертом, в том числе, по решению конфликта на Донбассе. Я часто комментирую, я всегда читаю, активно наблюдаю за тем, что происходит и назвать это определение формулой Штайнмайера - хотелось бы подискутировать", - отметила нардеп.

"А что именно они хотели бы услышать от президента? Что он не будет сдавать интересов? Так для этого не надо идти под Офис Президента, можно просто спросить и им скажут: а как мы можем сдать интересы? Ну как? Что он может, подписать что-то? Что может подписать президент, что не будет ратифицировано в парламенте? Ну что вы думаете, что он может внести в зал такой документ, который будет ограничивать права людей, граждан Украины, или не будет соответствовать национальным интересам? Ну это невозможно", - добавила Верещук.

Она отметила, что понимает, что это нормальный политический процесс, когда люди используют каждую возможность.

Напомним, 18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.

В свою очередь, представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов счел решение Киева об отказе подписывать формулу Штайнмайера срывом договоренностей советников глав стран "нормандской четверки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" "новым явлением", которое не соответствует договоренностям

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конституции Украины "особый статус ОРДЛО" по "формуле Зеленского" не предусматривается, - нардеп Яременко