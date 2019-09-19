Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательству на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.

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