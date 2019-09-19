Прокуратура сообщила о подозрении "минеру" моста Метро Белько

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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Отмечается, что каких-либо требований корыстного или политического содержания злоумышленник не выдвигал и совершение своих действий ничем не аргументировал.

На месте совершения преступления, а также в других местах, где были проведены неотложные обыски, взрывчатки и оружия обнаружено не было.

В результате проведения сотрудниками "КОРД" спецоперации по задержанию злоумышленника никто не пострадал.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

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Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.