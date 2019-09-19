Новым главой Нацполиции Херсонщины стал Прокудин

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Заместитель Председателя Нацполиции Игорь Клименко рассказал о задачах, которые руководство Нацполиции ставит перед новым главой полиции Херсонщины и всем личным составом.

" В первую очередь, хочу обратить внимание личного состава на усиление борьбы с наркопреступностью, поддержание общественного порядка, на улучшение взаимодействия с органами местной власти, патрульной полицией и другими правоохранительными структурами области для обеспечения надлежащего уровня безопасности граждан и повышение доверия людей к работникам полиции", - подчеркнул он.

Заместитель Председателя Нацполиции посоветовал руководителям служб и районных подразделений проявлять больше инициативы и настойчивости, внедрять новые пути и методы работы. А также направил на неукоснительное соблюдение законности в работе и недопущения проявлений коррупции.

К личному составу обратился вновь назначенный начальник полиции Херсонщины полковник полиции Александр Прокудин.

"Хочу сказать, что самое важное и ценное для меня - это команда, успех которой будет зависеть от сплоченности всего коллектива. Наша работа будет основываться на таких ценностях, как верность, честность, ответственность, дисциплинированность и оперативное выполнение поставленных задач ради процветания Украины и повышения уровня доверия граждан к полиции", - подчеркгул Прокудин.

Справка. Александр Прокудин имеет 19-летний опыт работы в органах внутренних дел. До нового назначения 36-летний полковник полиции почти четыре года занимал должность заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

До этого работал в следственных подразделениях и отделе профессиональной подготовки, возглавлял Управление кадрового обеспечения органов внутренних дел Херсонской области".

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