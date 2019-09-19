Украинская коррупция в Брюсселе обсуждается больше, чем Коломойский, - Кулеба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в комментарии "Укринформу" в ответ на вопрос, были ли какие-то сигналы от европейских чиновников относительно необходимости преодоления влияния олигархов, в частности Игоря Коломойского, на украинскую политику.

"Этого человека (Коломойского. - Ред.) упоминали на одной неформальной встрече в рамках общей беседы о феномене богатых влиятельных людей в Украине... У меня есть несколько знакомых в Европейском Союзе, которые говорят: у вас это называется олигархи, а у нас богатая влиятельная семья. Поэтому они есть везде", - сказал Кулеба.

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В то же время он отметил, что тезисы о коррупции, "безусловно были, потому что Украина и коррупция - это классическая тема".

"Она (тема борьбы с коррупцией. - Ред.) была актуальна пять лет назад, десять лет назад, она актуальна и сейчас. Но (в Брюсселе. - Ред.) есть большие ожидания, что новое правительство и новая Верховная Рада будут принимать и применять правильные антикоррупционные законы. И вы уже видите, что некоторые такие вещи уже были приняты", - отметил вице-премьер.

В этом контексте он напомнил, что Верховная Рада 10 сентября в первом чтении поддержала законопроект, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получают право самостоятельно осуществлять прослушку чиновников.

По словам Кулебы, это усиливает их способность противодействовать коррупции.

"Поэтому этот вопрос остается на повестке дня", - резюмировал чиновник.