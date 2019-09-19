Впервые за 4 года в Одессу зайдут круизные лайнеры, на следующий год уже подано 11 заявок, - руководитель порта Ткачук

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Игорь Ткачук.

"Почти 4 года в Одесский порт не заходили мировые круизные лайнеры, работали только местные. Мы теряли доходы, а Одесса - туристов. Однако мы убеждали на всех мероприятиях, в Украине безопасно и мы имеем необходимую инфраструктуру. Отмечали, что безопасность в Одесском порту на высоком уровне. И город готов встречать туристов. И в этом году у нас уже 2 заявки было. Один круизный лайнер не зашел по техническим проблемам - поломка двигателя. Второй ожидаем в октябре.

На 2020 год имеем 11 заявок от крупных круизных лайнеров. На 2021 получили - 11 заявок, а на 2022 - пока подано 2 заявки. Кроме того, по результатам проведенных переговоров во время Международной выставки круизной индустрии Seatrade Europe 2019, мы можем рассчитывать на 6 дополнительных судозаходов в 2021 году и на 2 дополнительных судозахода в 2022 году", - сообщил Ткачук.

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Он отметил, что если сравнивать эту цифру с периодом 15 лет назад - то она существенно снизилась. В советские времена и после провозглашения независимости круизных лайнеров заходило больше. Однако после кризиса 2008 года все пошло на убыль. Пиком падения стала попытка госпереворота в Турции. Также поалияли события на Востоке Украины.

"Черноморский регион стал непривлекательным для иностранных компаний, но сейчас идет наращивание темпов", - подчеркнул руководитель Одесского морпорта.

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