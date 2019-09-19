Будем требовать для "минера" моста Метро Белько принудительного лечения, - нардеп Зинкевич

Об этом журналистам сообщила в кулуарах парламента основательница добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры", нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра будет происходить суд по избранию меры пресечения. Мы будем полностью настаивать на том, чтобы его забрали на принудительное лечение и провели экспертизу о психиатрическом состоянии как можно скорее, а не через две-три недели", - отметила Зинкевич.

Она рассказала, что в суде Белько будут защищать два адвоката, один из которых – Маси Найем. Свои адвокатские услуги они будут предоставлять бесплатно, отметила Зинкевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Видео задержания минера моста Метро бойцами КОРД. ВИДЕО

Сейчас Белько находится в изоляторе временного содержания, добавила нардеп.

"Хорошо, что в ИВС, там более мягкие условия, чем в СИЗО. И, несмотря на его состояние, его сейчас не будут переводить в СИЗО и все дни, пока идет избрании меры пресечения", - подчеркнула она.

На вопрос о том, что Белько имел в виду, когда говорил, что оказался в нечеловеческих условиях, Зинкевич ответила: "Ужасные условия были в том, что для ветеранов нужна комплексная помощь в трудоустройстве. Это достаточно зрелый человек, о котором были очень хорошие отзывы на службе. Да, не был вовремя пролечен и, потому что его сейчас фактически никто не брал на работу, он оказался в условиях, что ему не за что было жить", - сказала Зинкевич.

Также на Цензор.НЕТ: "Присоединяйтесь и помогайте!" - Аваков показал допрос угрожавшего взорвать мост в Киеве Белько и заявил о желании взять его на поруки. ВИДЕО

На вопрос о том, почему Белько жил в машине, Зинкевич ответила: "У него развился параноидальный синдром, и он считал, что за ним следят, и дома жить опасно".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.