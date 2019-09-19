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19.09.19 18:55

"Пристайко что-то придумал", - Арахамия утверждает, что Украина не согласовывала "формулу Штайнмайера"

В команде Президента никто не слышал о согласовании украинской стороной "формулы Штайнмайера".

"Пристайко что-то придумал", - Арахамия утверждает, что Украина не согласовывала "формулу Штайнмайера"

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Я думаю, господин Пристайко что-то придумал. Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем по этому процессу, и я многих людей спрашивал и в Офисе Президента, они говорят: ничего такого нет", - отметил Арахамия.

По его словам, в команде главы государства пока ожидают расширения нормандского формата, что обеспечит Украине более сильную позицию в переговорном процессе по вопросу Донбасса.

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Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по "формуле Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября.

Накануне, 19 сентября, реализацию "формулы Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма озвучил ряд условий, без которых воплотить "формулу Штайнмайера" невозможно.

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