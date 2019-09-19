Законопроект о реформе прокуратуры возвращает кастовую систему прокуроров и увеличивает полномочия Генпрокурора, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Фриз отметила: "Принятый ЗеРадой Законопроект 1032 по реформированию ГПУ, де-факто, возвращает к жизни закрытую кастовую прокурорскую систему.

Аргументы:

- генпрокурор согласно новой нормы не обязан регистрировать свои приказы в Едином реестре (Минюст), которые являются нормативно-правовыми актами. Что это значит? Ноль прозрачности, ведь генеральный теперь может приказывать все что угодно и об этом никто не получит информации, потому что сам приказал - сам отменил, никто не узнал.

- генпрокурор может без конкурсных основ назначать или освобождать сколько угодно своих замов и также их увольнять.

- генпрокурор может формировать специализированные прокуратуры, без четкого определения - какие именно, по каким направлениям и с какими полномочиями.

- ликвидировано военную прокуратуру, что приведет в условиях войны с РФ к новым вызовам и угрозам национальной безопасности Украины. Эта новация не учитывает стандарты НАТО, которые предусматривают функционирование системы военной юстиции, в частности, военной прокуратуры, военной полиции и военных судов.

Итак законопроект:

- отменяет реформу прокуратуры, что было условием предоставления безвиза;

- останавливает действие закона в части работы органов прокурорского самоуправления, отменяет отдельные полномочия, в частности Совета прокуроров;

- приостанавливает действие закона в части функционирования КДК прокуроров.

Фактически, вся полнота власти по формированию кадрового состава системы прокуратуры будет сосредоточена единолично в руках Генерального прокурора. Такие неограниченные полномочия могут нести риск злоупотребления властью и создание существенных коррупционных рисков.

Для чего это все⁉️

Чтобы один из когтей репрессивной машины был действенным против всех, кто мешает создавать авторитарный режим в Украине".