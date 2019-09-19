Противник обстреливал позиции ООС 6 раз, потерь среди защитников Украины нет, - штаб ООС

Об этом сказано в сообщении штаба Операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Николаевки со стороны Докучаевска - из стрелкового оружия;

- вблизи Богдановки со стороны Петровского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

- дважды неподалеку от Водяного со стороны Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи Золотого со стороны Садового - из стрелкового оружия;- неподалеку от Орехового со стороны Березовского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий противника", - добавили в штабе ООС.