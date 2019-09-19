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19.09.19 20:18

"Нормандська змова – державна зрада!", - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни людей пришли под ОП с требованием не идти на уступки России на переговорах в Минске по Донбассу и отклонить применение "формулы Штаймайера" для урегулирования конфликта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

По мнению участников акции, согласно формуле Штайнмайера, Украина специальным законом предоставляет на 5 лет политическую и экономическую автономию Донбасса, проводит местные выборы без разоружения боевиков и вывода российских войск, объявляет амнистию всем боевикам, платит социалку и восстанавливает разрушенную инфраструктуру за свой счет и на следующий день после выборов Россия начинает передавать Украине контроль над границей и выводить свои войска (мы понимаем, что этого не произойдет).

Участники акции требовали не подписывать капитуляционных соглашений с Путиным, ни при каких обстоятельствах не имплементировать формулу Штайнмайера, не соглашаться на узаконивание пророссийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков.

Митингующие призвали придерживаться такой последовательности урегулирования войны в Донбассе: Полное и устойчивое прекращение боевых действий, вывод российских войск, разоружение незаконных формирований, передача границы Украины, или миротворцам ООН и ОБСЕ, с последующей передачей Украине. Только после этого проведение выборов по украинскому законодательству.

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Нормандська змова – державна зрада!, - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу 01
Нормандська змова – державна зрада!, - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу 02
Нормандська змова – державна зрада!, - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу 03
Нормандська змова – державна зрада!, - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу 04

Нормандська змова – державна зрада!, - под ОП прошла предупредительная акция против возможных уступок России на переговорах по Донбассу 05

фото, видео, - Олег Богачук

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