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19.09.19 20:18

Комитет по антикоррупционной политике может рекомендовать Раде назначать председателя НАПК без спецпроверки

Комитет по антикоррупционной политике Верховной Рады может рекомендовать парламенту назначать председателя Национального агентства по вопросам противодействия коррупции без специальной проверки.

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Это вызвало спор на заседании комитета в четверг, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, член комитета Виктория Сюмар отметила, что депутаты секретаря не могут взять без спецпроверки, а главу НАПК назначат.

Согласно правками в закон, спецпроверку новый глава НАПК пройдет уже после назначения. Норму выписывали в Офисе Президента. Об этом свидетельствует комментарий к правке, который оставила в тексте председатель комитета Анастасия Красносельская. По ее словам, это должно ускорить конкурс.

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В то же время депутаты от оппозиции не исключают, что закон переписывается под кандидатуру Виталия Шабунина. Об этом также может свидетельствовать правка, которая снижает возрастной ценз для должности с 35 до 30 лет.

Ранее Шабунин говорил, что не может возглавить НАПК именно из-за своего возраста.

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