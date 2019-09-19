Украину интересует транзит, а Россию – прямые поставки газа украинским потребителям, – Шефчович о газовых переговорах

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для украинской стороны наиболее важно – хорошо функционирующий транзит и его объемы европейским потребителям. Российская сторона сделала акцент на прямых поставках российского газа украинским потребителям", – сказал Шефчович по итогам консультаций в Брюсселе.

По его словам, эти вопросы будут обсуждены в ходе следующих дискуссий и переговоров.

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Вице-президент Еврокомиссии также отметил, что Европа и Украина хорошо подготовились к предстоящей зиме: в Европе хранилища заполнены на 96% от их емкостей, а в Украине запасы в ПХГ достигли 19,6 млрд куб. м, что на 4 млрд куб. м больше запасов на эту же дату год назад.

"Мы хорошо готовы к любой случайности", – подчеркнул Шефчович.

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