Российская автокефалия самопровозглашена и не имеет томоса, - епископ Вселенского патриархата Иов (Геча)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Вселенского патриархата сообщил в беседе с Cerkvarium.
"Даже если брать историю православной церкви в России, то видим, что ее автокефалия была самопровозглашенная в 1448 году, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Вселенского патриархата. Интересно подчеркнуть, что никогда не было дано православной церкви в России Томоса об автокефалии", - заявил архиепископ.
Иерарх также добавил, что все позднейшие автокефалии ХIХ-го и ХХ века были провозглашены Вселенским патриархатом.
"Кроме Вселенского патриархата, в истории православной церкви никакая другая поместная церковь не провозглашала автокефалии.
Правда, православная церковь в России может претендовать, что она провозгласила автокефалию Православной Церкви в Грузии (1943 г.), В Чехословакии (1951) и в Америке (1970 г.), Но эти автокефалии не признавались полнотой Православной Церкви, потому что православная церковь в России не имеет такой прерогативы предоставлять автокефалию", - добавил владыка.
Архиепископ Иов также вспомнил об обращении Архиерейского собора УПЦ 1991 года, когда представители Украинской церкви уже просили Вселенский патриархат об автокефалии.
"Если автокефалия была бы предоставлена Украинской церкви сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году, можно было бы предотвратить 30 лет болезненного и вредного раскола, который начался в 1989 году", - подытожил владыка.