"Когда смотрел российские новости - чем хуже говорят про Украину, тем лучше", - освобожденный узник Кремля Панов на встрече с Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Европейской солидарности.

В сообщении отмечается: "Петр Порошенко поздравил Евгения Панова с возвращением домой.

"Я выражаю настоящий восторг тем мужеством, с которым вы вместе с нашими настоящими героями прошли эти невероятные испытания. Я твердо убежден, что на примерах вашего патриотизма, вашей любви, вашего умения воевать должны воспитываться поколения украинцев", - сказал он.

Петр Порошенко выразил убеждение, что о подвиге и стойкости украинцев - узников Кремля должно знать как можно больше людей.

"Мы должны сделать все, чтобы в книгах, в фильмах этот подвиг был запечатлен", - добавил он.

В то же время Петр Порошенко отметил, что, к сожалению, сейчас риски для Украины зашкаливают. Он особо отметил, если украинская власть будет принимать мир на условиях капитуляции, то не получит мира, а получит только позор и капитуляцию.

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В свою очередь, Евгений Панов поблагодарил пятого президента Украины за его усилия по освобождению украинцев из кремлевских тюрем.

"Я прекрасно знаю, что Вы нас боролись ... Когда я смотрел российские новости - чем хуже в российских новостях говорят об Украине, тем лучше. Называли Порошенко главным врагом, и мне это нравилось ... Если они говорят плохое, значит все идет хорошо (в Украине - ред.) ", - отметил он.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко также поздравила Евгения Панова с освобождением и возвращением в Украину.

"Мы очень хотим поблагодарить вашу семью. Ваша мама, брат, жена очень много делали для того, чтобы ваше имя было на слуху и звучало на всех акциях по освобождению заложников. Эта активность так же позволяла нам держать общую позицию, чтобы все фамилии звучали на международном фронте, на международной арене были зафиксированы в резолюциях ПАСЕ и других документа ", - сказала депутат.

По ее словам, это очень важно для того, чтобы вместе и дальше бороться за освобождение других заключенных".

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