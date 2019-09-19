Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий

Об этом он сказал, выступая на научно-практической конференции с международным участием "Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Концессия - это то, что позволит решить проблемы с заготовкой крови и вообще со станциями переливания крови в Украине и впустит инвесторов в Украину. Сегодня Украина готова отдавать в концессию станциии переливания крови, чтобы зашел инвестор и взял это в управление", - сказал Радуцкий .

По его словам, в некоторых областях уже можно увидеть, как выглядят современные станции переливания крови.

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"Мы хотим, чтобы все регионы имели такие современные станции", - подчеркнул нардеп.