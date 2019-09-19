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19.09.19 23:06

Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове, нападавший задержан, - Нацполиция

В Киеве депутата Киевсовета, который вызвал полицию на стройку, ударили кирпичом по голове. Нападавший задержан.

киев,полиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В Соломенское управление полиции поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений", - говорится в сообщении.

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Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события.

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