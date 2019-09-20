Центр Киева остался без света из-за аварии

Об этом сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Света нет на таких улицах: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федорова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака, а также в переулках Лабораторный и Новопечерский.

"Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что ориентировочное время восстановления электроэнергии — 01:00 20 сентября.

Напомним, в конце июля в Печерском районе также произошло массовое отключение света.

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