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20.09.19 01:46

За сутки в Донецкой области зафиксировано около 280 взрывов, - ОБСЕ

СММ ОБСЕ констатировала в среду увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (около 280 взрывов), и опять не зафиксировала ни одного такого нарушения в Луганской области.

взрыв,мина

Об этом сообщается в опубликованном на сайте ОБСЕ ежедневном отчете, информирует Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в частности, больше взрывов (около 280), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 55 взрывов)", - говорится в сообщении.

Большинство нарушений режима прекращения огня, а также большая часть взрывов зафиксированы в южном направлении от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), в районах к западу от н.п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также на запад и юго-запад от н.п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области второй день подряд Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в течение отчетного периода", - отмечается в отчете ОБСЕ.

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Ранее сообщалось, что наблюдателей ОБСЕ не пропустили на блокпосту в оккупированном Петровском, вследствие чего они не смогли получить доступ к камере СММ.

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