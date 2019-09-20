В США провели слушания относительно возможного давления Трампа на Украину, - The Washington Post

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом The Washington Post.

Слушания проводились с участием главного инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона и касались жалобы сотрудника разведки после телефонного разговора президентов Украины и США.

"В четверг генеральный инспектор (разведывательного сообщества) давал показания за закрытыми дверями перед членами Комитета по вопросам разведки Палаты представителей по поданной жалобы", - отмечает издание.

Законодатели расспрашивали Аткинсона в течение трех часов, но он "неоднократно уклонялся от обсуждения с членами (Палаты представителей. - Ред.) Содержания жалобы, заявив, что не уполномочен этого делать.

Как прокомментировал закрытые слушания источник газеты, Аткинсон был "ужасно осторожным" в выборе выражений и не соглашался с формулировками, которые требовали раскрыть содержание жалобы.

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После заседания председатель комитета конгрессмен Адам Шифф предупредил о юридических последствиях, если представители разведки не поделятся информацией о поданной жалобе. Законодатель назвал "беспрецедентным" отказ директора национальной разведки предоставить документ Конгресса и заметил, что Министерство юстиции Трампа, очевидно, сыграло свою роль в этом решении.

Позже Шифф заявил: "Мы не можем получить ответ на вопрос, связан ли Белый дом с препятствием в предоставлении этой информации Конгресса. Мы настроены сделать все возможное, чтобы определить, в чем заключается эта насущная проблема, убедиться, что безопасность находится под защитой".

При этом законодатель подчеркнул, что кто-то "пытается манипулировать системой", чтобы помешать Конгрессу получить информацию об этом деле. В этой связи Шифф пригрозил судебными действиями, если директор разведки не поделится документом, в котором изложена жалоба.

Напомним, накануне стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью нарушения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 - Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это "фейковых новостями" и назвал информацию "харассментом" действующего президента США.