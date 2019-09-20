Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 250 млн долларов помощи

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет сайт военных новостей Defense News.

Законопроект прошел Палату представителей США с результатом 301 "за" и 123 "против".

Его рассмотрение в Сената запланировано на следующую неделю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США выделит Украине деньги даже вопреки решению Трампа, - сенаторы Джонсон и Мерфи

На прошлой неделе Белый дом, который летом приостановил помощь ради неких проверок, разрешил ее вновь под давлением законодателей: те настаивали, что Украине нужно непрерывно помогать в продолжающемся конфликте с Россией, хотя некоторые и выражали опасения, что у Киева не будет достаточно времени, чтобы потратить средства.