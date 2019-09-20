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20.09.19 07:47

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 250 млн долларов помощи

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает выделение Украине военной помощи на сумму $250 млн.

конгресс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет сайт военных новостей Defense News.

Законопроект прошел Палату представителей США с результатом 301 "за" и 123 "против".

Его рассмотрение в Сената запланировано на следующую неделю.

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На прошлой неделе Белый дом, который летом приостановил помощь ради неких проверок, разрешил ее вновь под давлением законодателей: те настаивали, что Украине нужно непрерывно помогать в продолжающемся конфликте с Россией, хотя некоторые и выражали опасения, что у Киева не будет достаточно времени, чтобы потратить средства.

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