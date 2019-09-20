Трехсторонние консультации по газу возобновятся в конце октября, - Шефчович

"Мы решили, что они и предприятия ("Газпром" и "Нафтогаз Украины". - Ред.) продолжат дискуссии на двустороннем уровне, чтобы преодолеть все остающиеся трудности, которые все взаимосвязаны, и что мы возобновим наши встречи на политическом уровне в конце октября", - сказал Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе после завершения третьего раунда консультаций по газоснабжению, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К этому моменту, я надеюсь, мы реализуем больший прогресс", - добавил еврокомиссар.

По его словам, "надо, чтобы дело было организовано при хорошей хронологии", и нужно, чтобы украинцы проделали хорошую работу по внедрению европейских правил, разукрупнению газотранспортной системы. По убеждению Еврокомиссии, все это осуществимо.

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"И мы также объяснили нашим российским партнерам, что с юридической точки зрения продление нынешнего контракта не будет возможным, потому что будут другие контрагенты, и "Нафтогаза" уже не будет с 1 января. А действующий контракт не соответствует правилам союза. То есть надо найти новые решения. И наше предпочтение очень ясно: это должен быть контракт по транзиту", - сказал Шефчович.

При этом он в очередной раз подчеркнул важность долгосрочного контракта.

Он отметил, что эти задачи в остающиеся сроки потребуют упорного труда, конструктивного подхода, но это осуществимо.

"После многих месяцев дискуссий … будем иметь нового транзитного оператора, который будет полностью сертифицирован согласно европейскому законодательству и будет новым партнером "Газпрома" в обсуждении транзитного контракта", – сказал Шефчович.

Вице-президент уточнил, что глава новой компании-оператора украинской ГТС будет за столом переговоров не позднее декабря этого года.

Шефчович также сообщил, что украинская делегация пригласила на переговоры главу независимого регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) – Оксану Кривенко. По его словам, ее участие было важным для ЕС и России, так как она рассказала, как будет транспонировано европейское законодательство, в том числе в вопросе соответствия тарифообразования европейской методологии.