Мы рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров к украинской ГТС в рамках новой модели разделения "Нафтогаза", - Оржель

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе по окончании трехсторонних консультаций Украина-РФ-Европейская комиссия в отношении будущих поставок российского газа в Европу, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы действительно рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров в рамках новой модели (анбандлинга. - Ред.). Пока это перспектива, которая сейчас только просчитывается. Сейчас я не могу сказать, что у нас уже есть реальные переговоры с иностранными партнерами. Но если кто-то четко покажет свою заинтересованность в том, чтобы принимать участие, я думаю, что мы наработаем соответственный юридический механизм", - заверил Оржель.

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