В вопросах защиты украинской идентичности нельзя сдавать назад, - Турчинов

Об этом сказал Александр Турчинов в интервью журналу "Український тиждень", сообщили в пресс-службе Турчинова.

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По его словам, нельзя ставить под сомнение то, что стало уже нормой для общества: "Национальная идентичность - это также важная составляющая национальной безопасности". "Война объединила украинцев независимо от того, на каком языке они говорят на бытовом уровне. И именно поэтому все мероприятия по восстановлению национальной идентичности внутри страны происходили довольно спокойно, несмотря на истерию российской пропаганды", - отметил Александр Турчинов.



Кроме того, он сказал, что есть определенный позитив в том, что Владимир Зеленский после получения должности президента стал официально выступать на украинском языке.



"Думаю, гражданское общество должно занять в этом вопросе четкую позицию и защитить достояния Революции достоинства. В вопросах защиты украинской идентичности нельзя сдавать назад. Все попытки "включить заднюю передачу" приведут к усилению влияния РФ и соответственно к внутреннему политическому кризису", - резюмировал Александр Турчинов.