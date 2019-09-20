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20.09.19 12:26

Рада назначила замначальника Управления госохраны Штучного руководителем аппарата парламента

Народные депутаты Украины назначили руководителем аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного.

Рада назначила замначальника Управления госохраны Штучного руководителем аппарата парламента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За такое решение проголосовали 340 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО).

С января 2018 года он - внештатный советник министра иностранных дел.

Согласно биографии, розданной народным депутатам, с октября 2015 года по май 2019-го Штучный был физическим лицом-предпринимателем.

В 2017-2018 годах был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

В этот же период новый руководитель аппарата Рады стал доцентом кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел и помощником ректора.

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