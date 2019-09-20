С начала текущих суток двое украинских воинов получили ранения в районе проведения ОС, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, на луганском направлении в половине третьего ночи со стороны Доломитного из ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил неподалеку от Новолуганского.

На донецком направлении противник начал проявлять активность утром: "Около 8 часов начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого, он продолжался более часа. Примерно в это же время с автоматического станкового гранатомета враг обстрелял наших защитников Новогнатовки. Кроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки".

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"По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в ведомстве подчркнули, что подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения.