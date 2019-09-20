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20.09.19 12:48

Группа "Нафтогаз" начала импорт электроэнергии из Беларуси

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", входящая в группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

электроенергия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Группа "Нафтогаз" использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях. В частности мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", - отметил директор по интегрированному газовому бизнесу НАК Андрей Фаворов.

Первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки наперед" и на балансирующем рынке.

Напомним, 1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

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