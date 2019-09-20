Насилие, грабежи и побои: в ОРДЛО значительно увеличилось количество преступлений со стороны наемников РФ против местных жителей, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, российские наемники, угрожая оружием и применяя физическую силу, грабят местных предпринимателей, совершают кражи имущества жителей населенных пунктов, в которых располагаются подразделения оккупантов.

"Значительный рост на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей числа пострадавших местных жителей вызвано в первую очередь протекционистским отношением российско-оккупационного командования к военным преступникам, получившим российские паспорта и, которые, прикрываясь российским гражданством, избегают ответственности за совершение преступлений и правонарушений", - сказано в сообщении.

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Так, по данным украинской разведки, заявления о совершенных военными преступниками физическом насилии и побоях, в т.ч. в отношении женщин и подростков, за якобы нарушение "комендантского часа", как правило, даже не регистрируются "местными правоохранительными органами".