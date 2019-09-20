"Очень сбалансированная версия бюджета, но очень сырая", - нардеп от "Голоса" Цабаль

Об этом Цабаль рассказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это очень сбалансированная версия бюджета, но очень сырая не в плане подготовки, а того, насколько она близка к тому, что будет в конце. Соответственно, я думаю, что нам и народным депутатам, и бюджетному комитету, куда я вхожу, надо будет очень хорошо поработать особенно над теми расходами, которые касаются статей, которые были просто скопированы (с предыдущего бюджета. - Ред.)", - отметил нардеп.

По его словам, Кабинет министров признает недоработку проекта бюджета.

"Я приветствую тот факт, что они признаются, что эта версия далека от финальной. И она далека не только из-за того, что было мало времени, но и потому, что нет плана действий правительства. Правительство готовит этот план, и еще само правительство не знает, как будет этот план выглядеть", - отметил Цабаль.

Нардеп также отметил положительные моменты в проекте бюджета: "Понравилось то, что дефицит есть, заимствования будут нужны, но меньше, чем до этого. Второе, что понравилось - это либерализация экономики. Соотношение бюджета к ВВП, до тех доходов, которые государство забирает у населения и перераспределяет - она ​​уменьшилась. То есть доля дохода, которую будет отдавать каждый украинец в среднем уменьшилась - с 26% до 24%. Это хороший знак".

По его словам, сейчас фракция "Голос" подробно анализирует проект бюджета, чтобы внести необходимые поправки.

"Точно правки будем вносить в перераспределение этих 28 млрд с бюджетной программы, называемые как нераспределенные средства на оборону, чтобы перераспределить их на другие программы обороны. Очень много программ и мы пытаемся понять на какие программы лучше перераспределить", - отметил Цабаль.

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

Сегодня проект бюджета презентовали в Раде.