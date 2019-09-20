Суд разрешил ГБР изъять из Офиса президента секретные документы по инциденту в Керченском проливе

Об этом говорится в соответствующем постановлении, размещенном на сайте Единого реестра судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Отмечается, что ГБР обратилось в суд из-за отказа Офиса Президента предоставить затребованные документы добровольно.

"Предоставить следователю третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР... временный доступ к вещам, с возможностью изъятия их копий (выемки), которые находятся во владении Офиса Президента Украины, что находится по адресу: г. Киев, ул. Банковая, 11, в том числе к документам с грифом "для служебного пользования" и документов, составляющих государственную тайну, а именно: Указа Президента Украины "О решении СНБО от 12.10.2018 "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовских морях и Керченском проливе" от 12.10.2018 № 320/2018 с визами и приложениями; Указа Президента Украины "О решении СНБО от 26.11.2018 "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению суверенитета и независимости и введении военного состояния в Украине" № 390/2018 от 26.11.2018 с визами и приложениями; Указа Президента Украины № 392/2018 от 26.11.2018 с приложениями; Указа Президента Украины № 393/2018 от 26.11.2018 "О введении военного положения в Украине", - говорится в постановлении.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.