Суд отпустил из-под стражи подозреваемых в убийстве топ-менеджера Caparol и начотдела рекламы Киевского метрополитена

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, судья Киево-Святошинского суда Максим Медведский отпустил двух подозреваемых - Редькина и Липского. Судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии их под стражу, не избрав им никакой меры пресечения.

При этом Медведский своим решением арестовал только одного подозреваемого - Стеблянку.

В то же время судья этого же суда Людмила Ковальчук также отказалась удовлетворить ходатайство прокуратуры о взятии под стражу остальных 4 подозреваемых по делу и отправила их под домашний арест.

В целом по делу об убийстве проходят 7 фигурантов. Источник сообщил, что за решение по Редькину и Липскому судья Медведский получил 120 тыс долларов.

В то же время пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская в комментарии "УП" сообщила: "Вчера двое судей Киево-Святошинского суда рассматривали ходатайство прокуратуры об избрании 7 подозреваемым меры пресечения. Прокуратура настаивала на содержании под стражей без возможности внесения залога. Вместо этого суд организаторов создания преступной организации вообще отпустил без определения какой-либо меры пресечения. Их просто отпустили. Одному подозреваемому судья все же избрал содержание под стражей, а еще четырем - в виде просто домашнего ареста. Для нас странна позиция суда".

Гайовская отметила, что аргументация суда ей неизвестна.

Прокуратура эти решения будет обжаловать, поскольку речь идет о людях, которые подозреваются в заказных убийствах (и уже доказана их причастность к двум убийствам и проверяется причастность к другим преступлениям), и которые могут уклоняться от следствия, скрываться, давить на свидетелей и тому подобное.

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Судья Максим Медведский, который отпустил двух организаторов убийства - Редькина и Липского - пояснил, что принял такое решение потому, что прокурор не предоставил убедительных доказательств причастности этих лиц к преступлению.

Он напомнил, что в соответствии со ст. 194 УПК, обязательным условием применения любой меры пресечения является подтверждение обвинения и обоснованности подозрения. Также, согласно соответствующим решениям ЕСПЧ, аргументы прокурора должны быть убедительными для стороннего наблюдателя.

"Так вот основанием в неудовлетворении ходатайств прокурора является то, что предоставленные стороной обвинения в совокупности доказательства в отношении Редькина и Липского не подтверждают обоснованность подозрения. Тех доказательств, которые были предоставлены, недостаточно", - объяснил судья.

"Я выносил решение относительно трех подозреваемых. В третьем случае прокурор предоставил убедительные доказательства - там было решение в виде содержания под стражей на срок 60 суток", - отметил судья.

Напомним, 20 сентября 2016 года под Киевом был убит директор представительства крупной немецкой компании Caparol.

Правоохранители во вторник, 17 сентября, задержали участников преступной организации, которые осуществляли заказные убийства и подозреваются в убийстве директора немецкой фирмы "Caparol Украина" и начотдела рекламы Киевского метрополитена.

Позже им объявили о подозрении.

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