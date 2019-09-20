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20.09.19 14:14

Проект Госбюджета предлагает жить по средствам: сколько зарабатываем - столько тратим, - нардеп Корниенко

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что проект бюджета предлагает государству жить на то, что зарабатывает страна.

деньги,экономика

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"То, что нам нравится в этом бюджете даже с доработкой - это то, что предлагается жить "по средствам": сколько зарабатываем - столько тратим. Но тратить, правильно перераспределить, а зарабатывать больше за счет экономических реформ, которые уже третью неделю, если вы заметили, пытаемся осуществить", - отметил Корниенко.

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Он отметил, что большинство законодательных инициатив, которые сейчас парламент принимает или прямо экономические или косвенные.

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