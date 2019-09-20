Проект Госбюджета предлагает жить по средствам: сколько зарабатываем - столько тратим, - нардеп Корниенко

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"То, что нам нравится в этом бюджете даже с доработкой - это то, что предлагается жить "по средствам": сколько зарабатываем - столько тратим. Но тратить, правильно перераспределить, а зарабатывать больше за счет экономических реформ, которые уже третью неделю, если вы заметили, пытаемся осуществить", - отметил Корниенко.
Он отметил, что большинство законодательных инициатив, которые сейчас парламент принимает или прямо экономические или косвенные.