Рада приняла в первом чтении законопроект о материальной ответственности военнослужащих

В первом чтении проект закона о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц поддержали 306 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Основанием для привлечения к материальной ответственность является ущерб, нанесенный неправомерным решением, невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязанностей.

Условия привлечения к материальной ответственности – наличие ущерба, пртивоправное поведение лица в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязательств, причинная связь между противоправным поведением лица и нанесенным ущербом, вина должностного лица в нанесении ущерба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Благодаря помощи граждан в Житомирский военный госпиталь купили два аппарата для вакуумной терапии ран, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Привлечение к материальной ответственности не будет освобождать от дисциплинарной, административной или уголовной.

Служебное лицо может быть привлечено к материальной ответственности в течение года с момента выявления нанесенного ущерба.

Материальная ответственность за ущерб, нанесенный по неосторожности, составит не более 5 прожиточных минимумов. Лицо, по вине которого воинская часть, учреждение или организация попала под штрафные санкции, понесет материальную ответственность до 15 прожиточных минимумов. Командир, который нарушил порядок учета, хранения, использования имущества либо не предпринял меры, что предотвратить хищение, пору имущества, будет нести ответственность не более 15 прожиточных минимумов.

Кроме того, законом предусмотрена полная и повышенная материальная ответственность. В документе перечислены случаи, в которых служебное лицо несет полную материальную ответственности в полном объеме нанесенного ущерба по ее вине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко о проекте Госбюджета-2020: Он сбалансированный, эффективный, но надо доработать

В проекте закона прописан порядок установления размера нанесенного ущерба, проведения соответствующего расследования и порядок взыскания.

Переходными положениями законопроекта предусмотрено, что утратит силу постановление Верховной Рады от 1995 года "Об утверждении положения о материальной ответственности военнослужащих за ущерб, нанесенный государству".