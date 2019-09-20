Для снятия "экономической блокады" Донбасса необходимы возвращение Украине ее предприятий и решение СНБО, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Европейской правде".

"Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через контактную линию, списком того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее должно другое решение СНБО", - сказал он.

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Вместе с тем Пристайко отметил, "блокада не отменяется, возвращение предприятий является условием ее отмены".

"Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, правда?

Ну и другие элементы – мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. – все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", - сообщил глава МИД.

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Напомним, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.