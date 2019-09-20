Офис Президента официально подтвердил встречу Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите посвященном Целям устойчивого развития.
В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.