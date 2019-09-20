Обвинительный акт в отношении 6 лиц, похитивших 98 млн грн при закупке топлива на предприятиях "Укрзализныци", направлен в Антикорсуд, - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-слубе САП.

В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица Филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця", злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами ПАО "Укрзализныця" в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум". Однако фактически указанные материалы не поставлялись ни в паромы, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни в арендованные резервуары.

Среди обвиняемых 4 должностные лица Филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" и 2 - руководители частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

К тому же, в ходе досудебного расследования установлено, что руководитель предприятия, которое получило средства за якобы поставленное топливо, в дальнейшем поступил с ними финансовые операции с целью их легализации, в связи с чем его действия дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".