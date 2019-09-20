"Минера" хотят взять на поруки Аваков, Зинкевич и командир КОРД. Прокурор против

Адвокат, в свою очередь, просил отпустить задержанного на поруки. По словам стороны обвинения, Алексею Белько грозит до 8 лет лишения свободы - за хулиганство с использованием огнестрельного оружия и неправдивое сообщение о заминировании, сообщает Цензор.НЕТ.

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Желание взять на себя ответственность за ветерана высказали министр МВС Арсен Аваков и нардеп Яна Зинкевич, которая приехала в Днепровский суд и лично подтвердила свою позицию. Она готова за свои средства арендовать ветерану жилье.

Также в суде зачитали документ о готовности Киевского военного госпиталя принять Алексея Белько на обследование - по просьбе министра по делам ветеранов и оккупированных территорий.

От имени Арсена Авакова в суде выступил адвокат Тарасов, который обьяснил, что в данный момент министр в командировке. Говоря о своем доверителе, Тарасов заверил судью, что "данная особа заслуживает доверия". Отвечая на вопрос судьи об обеспечении подозреваемого жильем и о том, готов ли Арсен Аваков помочь с этим, адвокат сослался на то, что этот вопрос уже взяла на себя Яна Зинкевич.

Также взять на поруки ветерана выразил готовность старший лейтенант МВД, начальник департамента КОРД.

Позиция прокурора после выступлений поручителей не изменилась.

После выступления поручителей судья обьявила перерыв.