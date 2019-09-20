В рамках осенней кампании планируется призыв на срочную службу 15,2 тыс. человек, - Минобороны

Об этом сообщид начальник управления персонала - заместитель начальника штаба командования Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Геннадий Долгашев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Стартует призывная кампания... Сроки проведения осеннего призыва - с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Объем призыва - 15 тысяч 200 человек, из них 9 тысяч - Вооруженные силы Украины, 4 400 - Нацгвардия Украины, Госпогранслужба - 1 тысяча человек, Государственная специальная служба транспорта - 800 человек", - рассказал Долгашев на брифинге в пятницу в Киеве.

Он отметил, что призывной возраст в Украине в 2019 году - 20-27 лет, мужчины этой категории, признанные пригодными к срочной военной службе и не имеющие оснований для отсрочки, обязаны пройти службу в рядах ВСУ.

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Генерал уточнил, что отсрочка от призыва даётся по состоянию здоровья на один год, также для получения образования и профессиональной деятельности. Кроме того, отсрочка может быть предоставлена в связи с нетрудоспособностью родственников и наличием ребенка до 3 лет.

"Хочу обратить внимание на то, что с сентября 2014 года, когда был подписан указ президента, четко определено, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил не привлекаются", - заявил он.

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