Ветераны АТО/ООС, потерявшие конечности, смогут получить за счет государства спортивные протезы, - Свириденко

Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации УБД Вадим Свириденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Мы делаем все возможное, чтобы наши защитники могли бегать, плавать и заниматься различными видами спорта. Уже приняты соответствующие изменения в постановление Кабинета Министров Украины № 518 "О некоторых вопросах протезирования и ортезирования участников боевых действий". Уже в ближайшее время ветераны за государственные средства смогут получить первые спортивные протезы", - рассказал Свириденко.

По его словам, Украина имеет собственных специалистов для протезирования, которые имеют иностранный практический опыт. Это важно, потому что детали к спортивным протезам будут поставляться из-за границы.

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"Протез будет производиться для каждого воина индивидуально. Однако ветераны АТО/ООС должны понимать: чтобы получить такой протез, каждый должен доказать, что его тело готово к протезированию и подтвердить это справкой-разрешением от врача. Важно также, что государство предоставляет такой шанс каждому участнику боевых действий," - отметил Уполномоченный по вопросам реабилитации УБД.