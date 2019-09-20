Гонтарева: Я не буду пересекать границу Украины. У меня там нет уже ничего

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью изданию Гордон.

Отвечая на вопрос "как она себя чувствует физически и психологически после всего произошедшего?", Гонтарева заявила: "Психологически 17 сентября был самым тяжелым днем в моей жизни. Когда сожгли мой дом, а с ним все семейные фотографии и реликвии, все вещи... Мой муж как был в одних джинсах, так в них и остался: вся его одежда сгорела, у меня хоть в Лондоне были какие-то вещи.



Это был очень сложный день. Казалось, что конец света настал. Но сегодня я уже всем друзьям сказала: в инвалидном кресле или на костылях все равно иду вперед".





Гонтарева отметила: "Я пока не вижу, чтобы Коломойского кто-то останавливал. С ним фотографируются в Офисе президента, с ним делают селфи, его впервые за 16 лет приглашают на форум YES (Ялтинская европейская стратегия, ежегодный форум с участием мировых лидеров, проходящий в Киеве и основанный бизнесменом Виктором Пинчуком). Я этого не понимаю. Как не понимаю и того, чем именно ему мешаю. Мне он точно не мешает. Если страна выбирает новых героев и они выглядят вот так, значит, у страны такое представление о реформах и справедливости. Это выбор страны".

"Я не буду пересекать границу Украины. У меня там нет уже ни дома, ничего. Они, наверное, специально это сделали, чтобы выжечь меня напалмом из страны", - резюмировала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджог дома Гонтаревой грозит дестабилизацией в Украине. Это ящик Пандоры, - Данилюк

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.