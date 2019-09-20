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20.09.19 18:59

В Черновцах СБУ блокировала деятельность нарколаборатории, изготовлявшей амфетамин. ФОТОрепортаж

В Черновцах Служба безопасности Украины блокировала деятельность нарколаборатории по изготовлению амфетамина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Черновцах СБУ блокировала деятельность нарколаборатории, изготовлявшей амфетамин 01

Оперативники спецслужбы установили, что группа жителей областного центра обустроила в гараже, который принадлежал одному из знакомых, производство психотропных веществ. Для сокрытия противоправной деятельности дельцы оборудовали помещение современной системой сигнализации. За неделю они изготавливали почти килограмм амфетамина. Готовый "товар" фигуранты дела сбывали местным дилерам.

В Черновцах СБУ блокировала деятельность нарколаборатории, изготовлявшей амфетамин 02

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Во время обыска по месту расположения нарколаборатории правоохранители обнаружили 300 граммов амфетамина, 10 литров прекурсора, химические вещества и оборудование для производства психотропных препаратов.

В Черновцах СБУ блокировала деятельность нарколаборатории, изготовлявшей амфетамин 03
В Черновцах СБУ блокировала деятельность нарколаборатории, изготовлявшей амфетамин 04

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