Налоговая милиция Харьковской области обеспечила возмещение в бюджет более 8 млн. грн. нанесенного ущерба

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства был установлен руководитель одного из харьковских заводов, который в течение 2014-2017 гг. осуществлял манипулирование с документами налоговой отчетности и безосновательно завышал расходы предприятия. В результате таких действий фигуранта в государственный бюджет не поступили средства в особо крупных размерах.

Благодаря принятым во время досудебного расследования мерам государству возмещено более 8 млн. грн. причиненного ущерба, в связи с чем указанное уголовное производство прокуратурой Харьковской области направлено в суд для освобождения фигуранта от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 51,7 млн грн неуплаченных таможенных платежей при импорте газа