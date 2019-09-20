Российская марионетка Аксенов на пять лет "переизбран" главой оккупационной администрации в Крыму

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Кандидатуру Аксенова поддержали 74 представителя так называемого Госсовета Крыма.

По российским законам Аксенов стал высшим должностным лицом и руководителем исполнительной власти оккупированного Крыма на пять лет. Своим распоряжением он назначил временно исполняющим обязанности председателя "Совета министров" крымского вице-премьера Юрия Гоцанюка.

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Напоминаем, Аксенов занимает данный пост с момента незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году.