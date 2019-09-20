Депутаты приняли закон, которым иностранным компаниям, снимающим кино в Украине, будет компенсироваться часть расходов

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" проголосовали 252 народных депутатов Украины.

Согласно пояснительной записке, целью является создание условий, которые должны способствовать привлечению внебюджетных средств, в том числе иностранных инвестиций и средств от иностранных субъектов кинематографии, в отрасль кинопроизводства.

Документ предлагает возмещать классифицированы расходы иностранным продюсерам на деньги потрачены в Украине. При использовании украинских произведений предлагается возмещать 25% и еще дополнительно 5% за сюжетные линии, которые происходят в Украине.

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